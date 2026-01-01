Kompakt, langlebig, effektiv.

Bewährte Walzenbürstentechnik mit Vorkehrfunktion und Seitenbesen, 55 Zentimeter Arbeitsbreite, bis zu 2.300 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde, 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie.

Das Gerät eignet sich zur Bodenreinigung sowohl großer Flächen als auch beengter Umgebungen.

Damit ist es ideal im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Einzelhandel und in Einkaufszentren, im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen) oder in der Industrie zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen einsetzbar.



Die Bodenreinigung ist zeitintensiv, qualifiziertes Personal rar. Während der KIRA B 50 autonom im Stil einer Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen reinigt, erledigt das Reinigungsteam parallel komplexere Reinigungsarbeiten. DAS IST GUT FÜRS GESCHÄFT. NOCH BESSER FÜRS TEAM.