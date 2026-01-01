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    Scheuersaugmaschinen | Kärcher

    Mann reinigt mit einer Kärcher Scheuersaugmaschine einen Linoleumboden

    Die wirtschaftliche Reinigungslösung für jede Anwendung

    Mit einer Scheuersaugmaschine reinigen Sie Böden jeder Art wirtschaftlicher, schneller und gründlicher, als dies bei der manuellen Bodenreinigung möglich ist. Eine Scheuersaugmaschine spart Zeit und Reinigungsmittel und schont so Ihre Mitarbeiter und Ihren Geldbeutel. Dazu sind die Geräte einfach zu bedienen, wartungsarm und je nach Anwendungsfall in genau der Bauweise erhältlich, die für Ihre Objektart, Objektgröße und Ihren Bedarf ideal geeignet ist. Ob in kleinen Geschäften und Lokalen, großen Supermärkten und Einkaufszentren oder bei sehr großen Flächen wie an Flughäfen oder in Produktionshallen: Eine Scheuersaugmaschine ist die effizienteste Reinigungslösung für alle Böden, ob nun mit 30 oder mit 30.000 m² Fläche.

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    Welche Scheuersaugmaschine ist nun die Richtige für Sie?

    Unsere Bodenreinigungsmaschinen gibt es in verschiedenen Größen und vielen Ausstattungsvarianten für ein sehr breites Anwendungsspektrum – dank speziell entwickelter Zubehöre auch über das Reinigen hinaus. Weitere Sonderreinigungslösungen, aber auch einfachere Scheuermaschinen runden unser Angebot für Sie ab. Hier finden Sie alle Informationen zu den einzelnen Kategorien bis hin zur für Sie passenden Scheuersaugmaschine in unserem Programm.

    Kompakte/handgeführte Scheuersaugmaschinen

    Kompakte/handgeführte Scheuersaugmaschinen

    Zur schnellen und flexiblen Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen wie in Restaurants, Shops, Küchen, Hotels und anderen, hochfrequentierten Flächen mit erhöhter Überstellung entwickelt: unsere handgeführten Scheuersaugmaschinen.

    Nachläufer-Scheuersaugmaschinen

    Nachläufer-Scheuersaugmaschinen

    Auf mittelgroßen Flächen, wie im Handel, in Schwimmbädern, Hallen sowie Gängen und auf Fluren vieler Einrichtungen, eignen sich Nachläufer-Scheuersaugmaschinen zur effizienten Reinigung.

    Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschinen

    Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschinen

    Die ideale Wahl zur Reinigung großer, wenig überstellter Flächen, wie in Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Parkhäusern, oder Flughäfen. Hier finden Sie auch unsere Kehr-/Scheuersaug-Kombinationsmaschinen.

    autonom appl

    Autonome Scheuersaugmaschinen

    Der kompakte, wendige Scheuersaugroboter überzeugt sowohl in engeren Umgebungen als auch auf großen Flächen und ist damit ideal zur Bodenreinigung im Transportgewerbe, im Einzelhandel und in Einkaufszentren, im Gesundheitswesen, in öffentlichen Gebäuden oder in der Industrie zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen einsetzbar.

    Einscheibenmaschinen

    Weitere Reinigungslösungen

    Ob Einscheiben- und Poliermaschinen zur Hartbodenpflege oder Lösungen für ganz besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, wie auf Stufen oder Rolltreppen: unsere weiteren Reinigungslösungen.

    • Einscheibenmaschinen
    • Poliermaschinen
    • Treppen-/Rolltreppenreiniger

    Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

    Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.

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    VOLLAUTONOME SCHEUERSAUGMASCHINE KIRA B 50

    Kompakt, langlebig, effektiv.

    Bewährte Walzenbürstentechnik mit Vorkehrfunktion und Seitenbesen, 55 Zentimeter Arbeitsbreite, bis zu 2.300 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde, 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie.

    Das Gerät eignet sich zur Bodenreinigung sowohl großer Flächen als auch beengter Umgebungen.

    Damit ist es ideal im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Einzelhandel und in Einkaufszentren, im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen) oder in der Industrie zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen einsetzbar.


    Die Bodenreinigung ist zeitintensiv, qualifiziertes Personal rar. Während der KIRA B 50 autonom im Stil einer Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen reinigt, erledigt das Reinigungsteam parallel komplexere Reinigungsarbeiten. DAS IST GUT FÜRS GESCHÄFT. NOCH BESSER FÜRS TEAM.

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    KOMPAKTE SCHEUERSAUGMASCHINE B 50

    Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp eignet sich ideal zur effizienten Bodenreinigung und überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven. Der Einscheibenbürstenkopf D 51 sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse sowie eine leise Unterhalts- oder Zwischenreinigung im laufenden Betrieb. Ein 80 Ah starker Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design der Nachläufermaschine sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Schmutzwassertankreinigung. Universalschlauch und Auto-Fill-System helfen beim einfachen Befüllen des Frischwassertanks mit Stopp-Funktion an jedem Wasserhahn. Dank der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen bequem per Smartphone aufrufen.

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    Merkmale und Vorteile

    Scheuersaugmaschine B 50

    Äußerst kompakte Maschine

    Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.

    Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

    Erweiterter Funktions- und Informationsumfang. Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung. Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.

    Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

    Robuste und unempfindliche Komponenten. Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

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    Wir unterstützen Sie gern bei Ihren Herausforderungen. 

    Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Unser Team meldet sich umgehend.

    Broschüre Scheuer- und Scheuersaugmaschinen

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    Broschüre Reinigungskompetenz Bodenreinigung

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    Tipps zur effektiven Bodenreinigung.

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    Broschüre B40 C/W, B60, B80W

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    Broschürenbild Kira B 50

    Broschüre KIRA B 50

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