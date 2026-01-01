1-stufige Strahlrohrverlängerung | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-240.0Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
446 x 45 x 45
Gewicht (kg)
0.3
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Anwendungsgebiete