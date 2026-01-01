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    1-stufige Strahlrohrverlängerung | Kärcher

    Black Kärcher extension lance with grid pattern, designed for high-pressure cleaners, placed on a white background.

    1-stufige Strahlrohrverlängerung

    Artikelnummer: 2.643-240.0

    Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.