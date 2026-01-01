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    2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1 | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded ends, isolated on a white background.

    2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1

    Artikelnummer: 6.997-474.0

    Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.