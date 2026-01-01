2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-474.0Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.
Größen
1" auf 1"
Gewindegröße
G1
Durchmesser
1″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 128 x 40
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete