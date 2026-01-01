Abluftfilter KFI 7520 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-262.0Der Abluftfilter für den Aschesauger AD 4 Premium¹⁾ – für eine saubere Abluft.
Menge (Stück)
2
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
169 x 82 x 2
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete