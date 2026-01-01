Abluftfilter KFI 7520 | Kärcher

Der leicht austauschbare Abluftfilter aus Polyester ist das ideale Zubehör für den Kärcher Aschesauger AD 4 Premium¹⁾, da er für eine saubere Abluft sorgt. Im Lieferumfang sind 2 Abluftfilter enthalten. Um jederzeit eine optimale Filterung zu gewährleisten, empfehlen wir 1x jährlich den Austausch des Abluftfilters.

Geeignetes Zubehör für den Kärcher Aschesauger AD 4 Premium¹⁾ Ideal für Polstermöbel, Matratzen und für die Reinigung an engen Stellen. Tierhaare, Fussel und viele andere Verunreinigungen werden wirkungsvoll entfernt. Ideal für Polstermöbel und für die Reinigung an engen Stellen. Abnehmbare Bürste Die Bürste kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden.