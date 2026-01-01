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    Abluftschaumfilter | Kärcher

    Cylindrical air filter with a mesh pattern and black circular frames at the top and bottom.

    Abluftschaumfilter

    Artikelnummer: 2.863-317.0

    Der Abluftschaumfilter filtert feine Schmutzpartikel während des Saugens aus der Luft heraus und passt zu den Geräten VC 4 Cordless myHome und VC 4 Cordless Premium myHome.