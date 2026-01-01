Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Abrasiv-Tuchset für die Bodendüse EasyFix | Kärcher

    Two Kärcher microfiber cloths with grey stripes and branded tags, laid flat on a white background.

    Abrasiv-Tuchset für die Bodendüse EasyFix

    Artikelnummer: 2.863-309.0

    Die Abrasiv-Bodentücher EasyFix entfernen auch hartnäckige Flecken von kratzunempfindlichen Steinböden. Das Klettsystem ermöglicht das einfache Anbringen und Entfernen ohne Schmutzkontakt.          