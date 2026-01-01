Abrasiv-Tuchset für die Bodendüse EasyFix | Kärcher

Mit dem Abrasiv-Bodentuchset EasyFix verschwindet jeder Fleck von kratzunempfindlichen Steinböden. Im Set enthalten sind 2 saugstarke Bodentücher aus Mikrofaser, die exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse ermöglichen. Die Bodentücher werden einfach per Klettsystem an die Bodendüse des Dampfreinigers EasyFix angedrückt und schon kann es losgehen, mit garantierter Sauberkeit bis in die Ecken und Kanten. Besonders komfortabel ist das Ablösen des strapazierfähigen Bodentuchs von der Bodendüse ganz ohne Schmutzkontakt: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben hin wegziehen. Anschließend können die Tücher bei 60 °C in der Waschmaschine gereinigt werden.

Hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an die Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.