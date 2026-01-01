Abrasiv-Tuchset für die Bodendüse EasyFix | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-309.0Die Abrasiv-Bodentücher EasyFix entfernen auch hartnäckige Flecken von kratzunempfindlichen Steinböden. Das Klettsystem ermöglicht das einfache Anbringen und Entfernen ohne Schmutzkontakt.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
345 x 112 x 18
Faserzusammensetzung Textil
100 % Polyester
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete