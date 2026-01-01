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    Absaugstation RCV 5 | Kärcher

    White Kärcher cleaning station with an open base, featuring a sleek design and a circular logo on the front.

    Absaugstation RCV 5

    Artikelnummer: 2.269-643.0

    Noch mehr Autonomie bei der Reinigung: In der smarten Absaugstation wird der Staubbehälter des RCV 5 regelmäßig automatisch entleert.