Absaugstation RCV 5 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-643.0Noch mehr Autonomie bei der Reinigung: In der smarten Absaugstation wird der Staubbehälter des RCV 5 regelmäßig automatisch entleert.
Menge (Stück)
1
Filterbeutelvolumen (l)
4
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
4.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
401 x 290 x 446
Ausrüstung
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Produktinformationen
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Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete