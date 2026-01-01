Abziehlippe für Fensterdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 5.512-125.0Gummi-Abziehlippe für die Dampfreiniger-Fensterdüse
Abmessungen (L × B × H) (mm)
257 x 21 x 9
Gewicht (kg)
0
Farbe
grau
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete