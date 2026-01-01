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    Abziehlippe für Fensterdüse | Kärcher

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    Abziehlippe für Fensterdüse

    Artikelnummer: 5.512-125.0

    Gummi-Abziehlippe für die Dampfreiniger-Fensterdüse