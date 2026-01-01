Abziehlippe für Fensterdüse | Kärcher

Die Gummi-Abziehlippe für die Dampfreiniger-Fensterdüse kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Für endlos streifenfreie Glasreinigung über viele, viele Jahre hinweg.

Abziehlippe aus Gummi Zum Austausch der Abziehlippe der Fensterdüse bei Abnutzung Streifenfreies Abziehergebnis