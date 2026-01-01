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    Akku-Aschesauger AD 2 Battery | Kärcher

    Kärcher ash vacuum cleaner with a flexible hose and nozzle, accompanied by a rectangular filter with an orange frame.

    Akku-Aschesauger

    AD 2 Battery

    Artikelnummer: 1.348-300.0