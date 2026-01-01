Adapter Anschluss | Kärcher

Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss mit Innengewinde verbinden. Anschlussgewinde: G1 (33,3 mm) auf G1 (33.3 mm).

Anschluss-Adapter Schneller Anschluss von Wasseranschlüssen mit Innengewinde an eine Pumpe mit Innengewinde. Optimiertes Anschlussgewinde Sicheres Abdichten des Adapters ohne Dichtband & Co. Werkzeugfreie Montage. Für den Anschluss ist kein Werkzeug erforderlich.