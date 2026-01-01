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    Adapter Anschluss | Kärcher

    Black plastic connector with threaded ends and embossed text, shown on a white background.

    Adapter Anschluss

    Artikelnummer: 6.997-473.0

    Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.