Adapter Anschluss | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-473.0Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.
Größen
1" auf 1"
Gewindegröße
G1
Durchmesser
1″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
35 x 75 x 35
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete