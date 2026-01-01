Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Adapter M | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured surface, viewed from the side.

    Adapter M

    Artikelnummer: 2.643-950.0

    Adapter zum Anschluss alter Pistolen (Pistole M, 96, 97) an neue Strahlrohre. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010.