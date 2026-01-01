Adapter M | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-950.0Adapter zum Anschluss alter Pistolen (Pistole M, 96, 97) an neue Strahlrohre. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
105 x 42 x 42
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1