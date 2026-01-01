Adapter M | Kärcher

Auch für ältere Modelle (bis Baujahr 2010) bietet Kärcher eine Lösung: mit dem Adapter M können die aktuellen Zubehöre an die Pistole M, 96 und 97 angeschlossen werden.

Adapter für ältere Pistolen bis Baujahr 2010 Zwischenstück für Pistole und Strahlrohr. Neues Design Besonders anwenderfreundlich. Verstärkung integriert Für komfortables und stabiles Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger.