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    Adapter T | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner adapter with black plastic body and brass connector, isolated on white background.

    Adapter T

    Artikelnummer: 2.644-031.0

    Ideal für den Anschluss an Kärcher Home & Garden-Hochdruckschläuche mit Anschlussklammer: der Schlauchadapter für das Teleskopstrahlrohr.