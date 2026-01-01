Adapter T | Kärcher

Mit dem Schlauchadapter lassen sich das Teleskopstrahlrohr und ein Schlauch mit Anschlussklammer (ohne Quick Connect) schnell und einfach miteinander verbinden.

Zwischenstück für Teleskopstrahlrohr-Pistole und Schlauch (ohne Quick Connect) Einfacher Austausch von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. Einfaches Wechseln Hohe Anwenderfreundlichkeit Ersatz-O-Ring(e) Lange Haltbarkeit.