Adapter T | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-031.0Ideal für den Anschluss an Kärcher Home & Garden-Hochdruckschläuche mit Anschlussklammer: der Schlauchadapter für das Teleskopstrahlrohr.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
131 x 28 x 35