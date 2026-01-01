Anschlusssatz Premium | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.997-340.0Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
84 x 59 x 59
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete