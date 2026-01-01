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    Anschlusssatz Premium | Kärcher

    Yellow Kärcher hose connector and black adapter on a white background.

    Anschlusssatz Premium

    Artikelnummer: 6.997-340.0

    Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.