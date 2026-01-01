Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4" | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.997-113.0Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
45 x 80 x 45
Gewindegröße
G1
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete