Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4" | Kärcher

Das PerfectConnect-Anschlussstück für Saug- und Gartenschläuche macht das vakuumfeste Anschließen von Saugschläuchen auf der Ansaugseite und von Gartenschläuchen auf der Druckseite von Pumpen zum Kinderspiel. Das Anschlussstück liefert die passende Lösung für Pumpen mit G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) und 3/4"- bzw. 1"-Schläuche. Sie sind sofort einsatzbereit für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Im Lieferumfang sind eine Überwurfmutter sowie eine Schlauchklemme enthalten. Dank des PerfectConnect-Dichtprinzips der BP-Zubehöre werden Pumpen besonders zuverlässig abgedichtet und laufen garantiert störungsfrei.

Anschlussstück Zum vakuumfesten Anschluss der Schläuche an die Pumpe. Drehbares Gewinde Zum einfachen Anbringen des Pumpenanschlussstücks an die Pumpe, insbesondere wenn der Schlauch schon montiert ist. Für 3/4"- und 1"-Schläuche Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück. Inklusive Schlauchklemme Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück.