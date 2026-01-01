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    Anti-Verdreh-Adapter | Kärcher

    Brass Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black plastic grip, featuring an O-ring at the tip, on a white background.

    Anti-Verdreh-Adapter

    Artikelnummer: 2.644-257.0

    Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.