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    Antihaft-Bügelsohle für I 6006 | Kärcher

    Iron soleplate with perforated design and black handle, isolated on a white background.

    Antihaft-Bügelsohle für I 6006

    Artikelnummer: 2.860-142.0

    Antihaft-Bügelsohle für das Dampfdruck-Bügeleise I 6006 mit Leichtlauf-Edelstahlsohle. Ideal zum Bügeln empfindlicher Stoffe wie Seide, Leinen, schwarze Kleidungsstücke oder Spitzenwäsche.