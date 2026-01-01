Antihaft-Bügelsohle für I 6006 | Kärcher

Perfekte Bügelergebnisse vom bedruckten Shirt bis zur edlen Spitzenwäsche! Die Antihaft-Bügelsohle für das Dampfdruck-Bügeleisen I 6006 mit Leichtlauf-Edelstahlsohle schont Kleidung und Nerven. Die Leichtlauf-Edelstalsohle eignet sich ausgezeichnet zum Bügeln empfindlicher Stoffe wie z. B. Seide, Leinen, schwarze Kleidungsstücke, Spitzenwäsche oder Shirts mit Aufdruck und bietet so rundum perfekten Schutz. Die ideale Lösung für bedenkenloses Bügeln ohne Glanzstellen und Bügelspuren.

Dampfaustrittslöcher an der Bügelsohle Optimale Dampfverteilung