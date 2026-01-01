Antihaft-Bügelsohle für I 6006 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.860-142.0Antihaft-Bügelsohle für das Dampfdruck-Bügeleise I 6006 mit Leichtlauf-Edelstahlsohle. Ideal zum Bügeln empfindlicher Stoffe wie Seide, Leinen, schwarze Kleidungsstücke oder Spitzenwäsche.
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
285 x 135 x 19
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung