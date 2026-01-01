Battery Power 36/50 | Kärcher

Warum viele, wenn einer reicht: Der 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku von Kärcher kann in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform eingesetzt werden. Das erspart den Kauf mehrerer Akkus. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen bringt der Akku dauerhaft die gleiche Leistung. Auch die Selbstentladung des Akkus sowie ein Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt) gehören der Vergangenheit an. Die innovative Real Time Technology mit integriertem LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität auf einen Blick an. Und dank angenehmer Soft-Touch-Gehäuseelemente rutscht der Akku auch auf glatten oder schrägen Oberflächen nicht weg.

Innovative Real Time Technology Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. 36 V Kärcher Akkuplattform Für den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt. Automatischer Lagermodus Verlängert die Lebensdauer der Zellen Strahlwassergeschützt nach IPX 5 Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Effizientes Temperaturmanagement Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement. Intelligente Zellenüberwachung Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Robustes Gehäuse Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.