Battery Power 36/50 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-031.036 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Kapazität (Ah)
5
Energie (Wh)
180
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
134 x 88 x 118
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung