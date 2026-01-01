Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Battery Power 36/50 | Kärcher

    Kärcher 36V 5.0 Ah battery with yellow and black casing, featuring a battery power indicator.

    Battery Power 36/50

    Artikelnummer: 2.445-031.0

    36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.