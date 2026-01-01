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    Battery Power 4/25 | Kärcher

    Kärcher 4V 2.5 Ah battery with grey and black casing, featuring branding and power specifications on the side.

    Battery Power 4/25

    Artikelnummer: 2.443-002.0

    Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.