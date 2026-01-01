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    Akkuplattform Battery Power – Akku Geräte | Kärcher

    Akkuplattform „Battery Power“

    Im Außenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zwei verschiedener Akkuplattformen, mit 18 Volt oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei. Maximale Flexibilität in bewährter Kärcher Qualität.

    Kärcher Battery Power Akkuplattform

    Mit Real Time Technology, die dich nicht im Stich lässt.

    Mithilfe der kraftvollen akkubetriebenen Kärcher Garten- und Reinigungsgeräte erstrahlt dein Garten in neuem Glanz. Und behältst dank Real Time Technology jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit. Machs wieder WOW. Mit Kärcher Battery Power.

    Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.

    Kärcher Akku Display Real Time Technology

    Restlaufzeit in Minuten

    Während der Nutzung hat der Anwender fortwährend Kenntnis über die Restlaufzeit und weiß somit auf die Minute genau, wann der Akku gewechselt oder geladen werden muss. Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an.

    Kärcher Akku Display Real Time Technology

    Akkukapazität in Prozent

    Die Akkukapazität kann auf einen Blick abgelesen werden.

    Kärcher Akku Display Real Time Technology

    Restladezeit in Minuten

    Während des Ladevorgangs wird die Restladezeit auf dem Display angezeigt. So weiß der Anwender genau, wann er wieder mit der Arbeit loslegen kann.

    Kärcher Battery Power – intelligent und absolut sicher

    Spritzwasserschutz, intelligente Zellüberwachung, effizientes Temperaturmanagement: Diese und weitere Merkmale zeichnen alle Kärcher Battery Power-Akkus der 18-V- und der 36-V-Akkuplattform aus. Lernen Sie hier die besonderen Eigenschaften und Vorteile der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von Kärcher kennen.

    Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen sowie perfekt aufeinander abgestimmte Elektronik machen Kärcher Akkus besonders leistungsfähig.

    Ohne lästiges Kabel bieten akkubetriebene Geräte maximale Bewegungsfreiheit und sind im Handumdrehen einsatzbereit. Dabei bestehen die Akkus auch unter extremen Bedingungen, denen sie im Einsatz in Reinigungs- und Gartengeräten ausgesetzt sind. Auch im Kontakt mit Spritzwasser in Hoch- und Mitteldruckreinigern oder bei kurzfristigen Belastungsspitzen wie etwa in den Kettensägen stellen die Kärcher Akkus eine stabile und sichere Energiequelle dar.

    Die Kärcher Akkuplattform „Battery Power"

    Lieber maximale Power oder weniger Gewicht? Kärcher bietet für jede Leistungsanforderung die passende Akkuplattform. Grundsätzlich gilt: Die 36 V Kärcher Battery Power-Akkus haben überall dort die Nase vorn, wo Höchstleistungen gefragt sind oder große Flächen bearbeitet werden sollen. Die 18 V Akkus sind dafür leichter, kompakter und preiswerter. Der Vorteil der Kärcher Akkuplattform „Battery Power": Innerhalb einer Voltklasse können Geräte und Akkus beliebig kombiniert werden. Auch mit Kärcher Professional-Geräten und -Akkus.

    18 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

    Die 18 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“ umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer und mittlerer Gärten, Außenanlagen und Flächen. Alle 18 V Akkus können in allen 18 V Geräten eingesetzt werden. Egal ob in den Kärcher Akku-Rasenmähern, Akku-Nass-/Trockensaugern oder Akku-Unkrautentfernern. Die Akkus sind schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel einsetzbar.

    Zu den 18-V-Plattformgeräten

    36 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

    Für große Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power" kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit. Die Geräte dieser Plattform sind kompatibel mit den 36 V Kärcher Battery Power-Akkus (2,5 Ah bzw. 5,0 Ah) und den 36 V Battery Power+ Akkus (6,0 Ah bzw. 7,5 Ah). Mit den Akkus lassen sich Kärcher Akku-Geräte wie Hochdruckreiniger oder Heckenschere betreiben. Für höchste Ansprüche an Flexibilität, Mobilität und Kraft.

    Zu den 36-V-Plattformgeräten

    Produkte der Kärcher Akkuplattformen „Battery Power“

    Ob zur Gartenpflege oder in Reinigungsgeräten: Die 18 V und 36 V Battery Power-Akkus finden Einsatz in unterschiedlichsten Kärcher Produkten. Lernen Sie die Geräte kennen und finden Sie das passende Produkt zu Ihrem Akku.

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    Akku-Laubbläser und -sauger

    Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.

    Zu den Akku-Laubbläsern und -saugern
    Akku-Rasenmäher

    Akku-Rasenmäher

    Ohne Kabel oder Benzin, dafür wendig und leistungsstark: Die 18-Volt-Rasenmäher mit Wechselakku von Kärcher ermöglichen das perfekte Schnittbild bei höchster Mobilität.

    Zu den Akku-Rasenmähern
    Akku-Rasentrimmer

    Akku-Rasentrimmer

    Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.

    Zu den Akku-Rasentrimmern
    Akku-Heckenscheren

    Akku-Heckenscheren

    Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.

    Zu den Akku-Heckenscheren
    Akku-Gras- und Strauchschere

    Akku-Gras- und Strauchschere

    Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.

    Zur Akku-Gras- und Strauchschere
    Akku-Kettensäge

    Akku-Kettensägen

    Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

    Zu den Akku-Kettensägen
    Woman cutting branch with the Battery tree lopper

    Akku-Astschere und -Astsäge

    Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere oder der Akku-Astsäge von Kärcher kein Problem.

    Zu den Akku-Astscheren und -Astsägen
    Kärcher Akku-Terrassenreiniger

    Akku-Terrassenreiniger

    Effektive und rückstandsfreie Reinigung von Holzterrassen ist mit dem akkubetriebenen Terrassenreiniger, seinen rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung kein Problem.

    Zum Akku-Terrassenreiniger
    Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger

    Akku-Asche- und Trockensauger

    Für komfortables Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft: der AD 2 Battery ohne Kabel. Passend für den Kärcher Wechselakku 18 V, zur einfachen Beseitigung von Asche, mit lang anhaltender Saugkraft dank ReBoost Funktion.

    Zu den Akku-Asche- und Trockensaugern
    SE Battery

    Akku-Waschsauger

    Wenn die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie auf die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform trifft, sind Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Damit lösen und entfernen Sie selbst tief sitzenden Schmutz in einem Arbeitsgang effizient und fasertief.

    ZU DEN AKKU-WASCHSAUGERN
    Kärcher Akku-Drucksprüher

    Akku-Drucksprüher

    Ob Düngen, Schädlinge beseitigen, Unkraut bekämpfen oder das Bewässern von kleinen Setzlingen – der PSU 4-18 ist mit seinem Sprühnebel der perfekte Allrounder im Garten.

    Zu den Akku-Drucksprühern
    Kärcher Akku-Fasspumpe

    Akku-Fasspumpe

    Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser ganz komfortabel – ohne separaten Wasser- oder Stromanschluss.

    Zu den Akku-Fasspumpen
    MFL 2 18

    Akku-Multifunktionslampe

    Macht die Nacht zum Tag. Die helle und multifuntionale Akkulampe bringt Licht in Dunkel. Und kann dank Powerbank-Funktion auch andere elektronische Geräte aufladen. 

    Zur Akku-Multifunktionslampe
    Akkus und Ladegeräte für die Kärcher Akkuplattform

    Akkus und Ladegeräte

    Mehr Power gefällig? Hier gibt’s die passenden Schnellladegeräte und Akkus unterschiedlicher Kapazitäten. Damit die Garten- und Reinigungsgeräte des Kärcher Battery Universe immer energiegeladen bleiben.

    Zu den Akkus und Ladegeräten
    Mann entfernt Unkraut mit Akku-Unkrautentferner.

    Akku-Unkrautentferner

    Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkraut oberflächlich entfernen.

    ZUM AKKU-UNKRAUTENTFERNER
    Battery Universe Logo

    Battery Universe

    Ob 18 V, 36 V, Battery Power oder Battery Power +: Hier finden Sie übergreifend Informationen zu Vorteilen, Funktionen und Kompatibilitäten der Wechselakkusysteme von Kärcher.

    Kärcher Battery Universe
    Wechselakku FAQs

    FAQs Battery Power / Battery Power +

    Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.

    FAQs
    Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

     

    zur Garantieverlängerung

    Zubehör

    Das passende Zubehör für die Akku-Geräte finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.

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