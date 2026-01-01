Akkuplattform „Battery Power“

Mithilfe der kraftvollen akkubetriebenen Kärcher Garten- und Reinigungsgeräte erstrahlt dein Garten in neuem Glanz. Und behältst dank Real Time Technology jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit. Machs wieder WOW. Mit Kärcher Battery Power.

Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.