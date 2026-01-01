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    Bodendüsenset EasyFix | Kärcher

    Kärcher steam cleaner floor nozzle with a white microfibre cloth attachment, set against a plain white background.

    Bodendüsenset EasyFix

    Artikelnummer: 2.863-267.0

    Mit komfortablem Klettsystem und passendem Mikrofaser-Bodentuch: Das Bodendüsenset EasyFix für Dampfreiniger ermöglicht einen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.