Bodendüsenset EasyFix | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-267.0Mit komfortablem Klettsystem und passendem Mikrofaser-Bodentuch: Das Bodendüsenset EasyFix für Dampfreiniger ermöglicht einen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
314 x 177 x 97
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete