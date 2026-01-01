Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-777.0Optimale Pflege und Schutz für versiegelte Parkett-, Laminat- und Korkböden. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete