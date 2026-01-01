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    Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531 | Kärcher

    Kärcher Sealed Wood Floor Care bottle with label showing a person using a floor cleaner in a modern indoor setting.

    Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531

    Artikelnummer: 6.295-777.0

    Optimale Pflege und Schutz für versiegelte Parkett-, Laminat- und Korkböden. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.