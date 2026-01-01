Bodenreinigungs-Set Comfort für SC 1 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.885-411.0Mit dem praktischen Bodenreinigungs-Set Floor Kit Comfort kann der Handdampfreiniger blitzschnell zum 2-in-1-Dampfmop umfunktioniert werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
247 x 50 x 568
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete