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    Bodenreinigungs-Set Comfort für SC 1 | Kärcher

    Kärcher floor nozzle, two extension tubes with yellow clips, and a folded white cloth on a white background.

    Bodenreinigungs-Set Comfort für SC 1

    Artikelnummer: 2.885-411.0

    Mit dem praktischen Bodenreinigungs-Set Floor Kit Comfort kann der Handdampfreiniger blitzschnell zum 2-in-1-Dampfmop umfunktioniert werden.