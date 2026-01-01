Bodenreinigungs-Set Comfort für SC 1 | Kärcher

Vom Handdampfreiniger zum 2-in-1-Dampfmop in wenigen Sekunden: das praktische Bodenreinigungs-Set Comfort macht's möglich. Einfach die Bodendüse Comfort mit dem Tuch und den Rohren an den SC 1 anschließen und schon kann die gründliche Reinigung des Hartbodens beginnen. Das Bodenreinigungsset ist im Standardlieferumfang des SC 1 Floor Kit enthalten.

Befestigungsmechanismus zur Tuchfixierung Einfaches Befestigen des Reinigungstuches an der Bodendüse. Innovative Lamellen an der Reinigungsfläche der Bodendüse Optimale Ergebnisse dank effizienterer Nutzung von Dampf und Reinigungstuch über die gesamte Düsenfläche. Einfache Fixierung des Bodenreinigungssets Comfort Dank praktischer Steckverbindung lässt sich die Bodendüse mit den Dampfreinigerrohren schnell und mühelos fixieren.