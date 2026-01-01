Bodenreinigungsset EasyFix für SC 1 | Kärcher

Vom Handdampfreiniger zum 2-in-1-Dampfmop in wenigen Sekunden: das praktische Bodenreinigungs-Set EasyFix für den SC 1 macht's möglich. Einfach das Mikrofaser-Bodentuch per Klettsystem an der Bodendüse EasyFix befestigen und die Düse mit den beiden Verlängerungsrohren (jeweils 0,5 m) an den SC 1 anschließen – und schon kann die gründliche Reinigung des Hartbodens beginnen. Das Bodenreinigungs-Set EasyFix ist im Standardlieferumfang des SC 1 EasyFix enthalten.

Einfaches Anbringen des Bodenreinigungssets EasyFix an den SC 1 Die Bodendüse EasyFix lässt sich zusammen mit den Dampfreinigerrohren schnell und mühelos am Gerät anstecken. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an die Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Innovative Lamellentechnologie Gleichmäßige Dampfverteilung dank der Lamellen über die Reinigungsfläche und auf dem Mikrofaser-Bodentuch. Flexibles Düsengelenk Ergonomische und effektive Reinigung bei jeder Körpergröße. Ideale Unterfahrbarkeit von Möbelstücken. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.