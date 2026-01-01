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    Bodenreinigungsset EasyFix für SC 1 | Kärcher

    Kärcher window vac accessories including a cleaning head, two extension poles, and a white cleaning pad.

    Bodenreinigungsset EasyFix für SC 1

    Artikelnummer: 2.863-268.0

    Sauberkeit ohne Schmutzkontakt: Mit dem Bodenreinigungs-Set EasyFix für den SC 1 kann der Handdampfreiniger blitzschnell zum 2-in-1-Dampfmop umfunktioniert werden.