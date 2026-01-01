Bodenreinigungsset EasyFix für SC 1 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.863-268.0Sauberkeit ohne Schmutzkontakt: Mit dem Bodenreinigungs-Set EasyFix für den SC 1 kann der Handdampfreiniger blitzschnell zum 2-in-1-Dampfmop umfunktioniert werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
517 x 43 x 40
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete