Borstenband | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-240.0Borstenband aus Nylon zum schnellen Austausch abgenutzter Borsten am Unkrautentferner WRE 4 Battery.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
311 x 75 x 18
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete