Borstenband | Kärcher

In nur wenigen Schritten lassen sich abgenutzte Borsten am WRE 4 Battery austauschen – ganz ohne Werkzeug. Das Borstenband besteht aus oberflächenschonendem Nylon. Für die effiziente Entfernung von Unkraut und Moos.

Borsten bestehen aus Nylon Schonend für die Oberfläche, effizient gegen Unkraut. Werkzeugloser Bürstenwechsel Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbandes.