Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Borstenband | Kärcher

    Black plastic holders with yellow bristles arranged in a row on a white background.

    Borstenband

    Artikelnummer: 2.445-240.0

    Borstenband aus Nylon zum schnellen Austausch abgenutzter Borsten am Unkrautentferner WRE 4 Battery.