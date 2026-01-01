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    Gartenpumpe BP 2 Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher garden pump with black inlet and handle, featuring the Kärcher logo on the side.

    Gartenpumpe

    BP 2 Garden

    Artikelnummer: 1.645-350.0