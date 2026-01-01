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    Haus- & Gartenpumpe BP 3 Home & Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher water pump with black and grey fittings, featuring a handle and control panel on top.

    Haus- & Gartenpumpe

    BP 3 Home & Garden

    Artikelnummer: 1.645-353.0