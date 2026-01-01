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    Gartenpumpe BP 4 Garden Set | Kärcher

    Yellow Kärcher water pump with black hose coiled beside it.

    Gartenpumpe

    BP 4 Garden Set

    Artikelnummer: 1.645-352.0