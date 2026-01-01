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    Haus- & Gartenpumpe BP 5 Home & Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher water pump with a grey cap and handle, featuring a silver cylindrical component on the side.

    Haus- & Gartenpumpe

    BP 5 Home & Garden

    Artikelnummer: 1.645-355.0