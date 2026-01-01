Bügeltischbezug | Kärcher

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Artikelnummer: 2.884-969.0Bügeltischbezug aus Baumwolle und Schaumstoff für höhere Luftdurchlässigkeit und bessere Dampfdurchdringung der Wäsche. Der ideale Überzug für erstklassige Bügelergebnisse.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1200 x 380 x 5
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.9
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung