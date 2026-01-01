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    Bügeltischbezug | Kärcher

    Folded grey ironing board cover with triangular pattern and yellow edges.

    Bügeltischbezug

    Artikelnummer: 2.884-969.0

    Bügeltischbezug aus Baumwolle und Schaumstoff für höhere Luftdurchlässigkeit und bessere Dampfdurchdringung der Wäsche. Der ideale Überzug für erstklassige Bügelergebnisse.