Bügeltischbezug | Kärcher

Bügeltischbezug aus einer Kombination aus Baumwolle und Schaumstoff. Der Überzug zeichnet sich durch höhere Luftdurchlässigkeit und damit durch eine bessere Dampfdurchdringung der Bügelwäsche aus. Der ideale Bezug für erstklassige Bügelergebnisse - passend zum Bügeltisch AB 1000.

Hochwertiges Material Wäsche wird faltenfrei gebügelt Optimale Dampf-und Luftdurchlässigkeit