Bürstenwalzen Holzflächen PCL 6 | Kärcher

Damit Terrassenböden von witterungsbedingten Verunreinigungen befreit bleiben, sollten sie regelmäßig und angemessen gereinigt werden. Mit den extra für Holzflächen und WPC-Beläge ausgelegten Bürstenwalzen lassen sich Verunreinigungen im Außenbereich besonders gleichmäßig und gründlich entfernen. Die im Set enthaltenen 4 Bürstenwalzen sind einfach auszutauschen und dienen als Ersatz für die im Lieferumfang des Terrassenreinigers PCL 6 enthaltenen Bürsten.

Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen im Außenbereich mit guter Flächenleistung Für einen komfortablen Anschluss am Auto. Garantierte Einsatzbereitschaft auch unterwegs Immer genug Akkulaufzeit, dank der Lademöglichkeit über die Autobatterie. Mehr Flexibilität, unabhängig von der Steckdose.