Bürstenwalzen Steinflächen PCL 3-18 | Kärcher

Ihr idealer Partner bei der Terrassenreinigung: Das 2-teilige Bürstenwalzenset ist als Zubehör für den PCL 3-18 erhältlich und eignet sich für die gründliche und sanfte Reinigung von glatten Steinfliesen und -platten mit geschlossener Oberflächenstruktur. Verschmutzungen wie Grünbelag oder Moos werden mühelos entfernt. Die Bürstenwalzen lassen sich ganz einfach und werkzeuglos austauschen.