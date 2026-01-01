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    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 3-18 | Kärcher

    Two cylindrical brush rollers with black bristles and grey cores, positioned side by side on a white background.

    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 3-18

    Artikelnummer: 2.644-340.0

    Set aus 2 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten Steinfliesen im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 3-18.