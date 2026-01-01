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    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6 | Kärcher

    Four black cylindrical brush rollers with dense bristles, aligned in a row on a white background.

    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6

    Artikelnummer: 2.644-476.0

    Set aus 4 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 6.