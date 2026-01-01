Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6 | Kärcher

Ihr idealer Partner bei der Terrassenreinigung: Das 4-teilige Bürstenwalzenset ist als Zubehör für den PCL 6 erhältlich und eignet sich für die gründliche und sanfte Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten. Verschmutzungen wie Grünbelag oder Moos werden mühelos entfernt. Die Bürstenwalzen lassen sich ganz einfach und werkzeuglos austauschen. Nicht geeignet für Pflastersteine, Knochensteine, Asphalt und Waschbeton.

Gleichmäßige und gründliche Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten im Außenbereich Nicht geegnet für Pflastersteine, Knochensteine, Asphalt und Waschbeton.