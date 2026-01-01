Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-476.0Set aus 4 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 6.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
134 x 100 x 100
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete