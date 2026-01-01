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    Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery | Kärcher

    Yellow Kärcher chainsaw with a 35cm blade, featuring a black handle and battery compartment.

    Akku-Kettensäge

    CNS 36-35 Battery

    Artikelnummer: 1.444-050.0

    ¹⁾
    Ø Äste: 10 cm