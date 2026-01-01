Dampfdruck-Bügeleisen I 6006 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-208.0Hochwertiges Dampfdruck-Bügeleisen in attraktivem gelb-schwarzem Design. Mit komfortabler Leichtlauf-Edelstahlsohle.
Farbe
Gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
297 x 147 x 180
Anwendungsgebiete