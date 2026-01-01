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    Dampfdruck-Bügeleisen I 6006 | Kärcher

    Yellow Kärcher steam iron with black handle and power cord, featuring a dial for temperature control.

    Dampfdruck-Bügeleisen I 6006

    Artikelnummer: 2.863-208.0

    Hochwertiges Dampfdruck-Bügeleisen in attraktivem gelb-schwarzem Design. Mit komfortabler Leichtlauf-Edelstahlsohle.