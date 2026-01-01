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    DB 145 Dreckfräser für K 4-K 5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black nozzle and grip, set against a white background.

    DB 145 Dreckfräser für K 4-K 5

    Artikelnummer: 2.642-728.0

    Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.