DB 145 Dreckfräser für K 4-K 5 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-728.0Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
450 x 41 x 41
Anwendungsgebiete