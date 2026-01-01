Druckausgleichsschlauch | Kärcher

Die ideale Verbindung zur Kompensation von Druckschwankungen im Hauswasserversorgungsystem. Der 1m lange, geräuschdämpfende Druckausgleichsschlauch mit einem Durchmesser von 3/4" dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungen. Der elastische Innenschlauch aus Sillikon sorgt für eine Druckkompensation und gleicht den Druckabfall im Gehäuse aus. Die innere Ausdehnung im Schlauch verhindert so, dass die Pumpe sich gelegentlich an- und ausschaltet. Zugleich enstehen weniger Vibrationen. Dies wiederum führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung. Der Druckschlauch ist an beiden Enden mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) ausgestattet.

Elastische Innenschlauch aus Silikon Die Ausdehnung des elastischen Innenschlauchs verhindert, dass sich die Pumpe bei Druckabfall gelegentlich ein- und ausschaltet. Der Druckabfall wird also kompensiert und die Pumpe läuft zuverlässig. Flexibler Schlauch So entstehen weniger Vibrationen und die Geräuschübertragung an das starre Rohrleitungssystem reduziert sich deutlich. Verbindungsschlauch für starre Rohrleitungen Um eine Verbindung zur Hauswasserversorgungspumpe herzustellen. Meist reichen die Rohrleitungssysteme nicht bis zum Aufstellort der Pumpe. Es wird empfohlen die Pumpe über einen flexiblen Schlauch mit der Rohrleitung zu verbinden.