Druckausgleichsschlauch | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.997-417.0Der Druckausgleichsschlauch dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
270 x 275 x 55
Durchmesser
3/4″
Gewicht (kg)
0.5
Farbe
schwarz
Schlauchlänge (m)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete