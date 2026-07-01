Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Staubsauger mit Wasserfilter DS 5.800 Waterfilter | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, nozzle, and accessories including a filter, brush, and cleaning solution bottle.

    Staubsauger mit Wasserfilter

    DS 5.800 Waterfilter

    Artikelnummer: 1.195-210.0