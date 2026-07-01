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    Eco!Booster 120 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner accessory with a long nozzle and textured grip, set against a white background.

    Eco!Booster 120

    Artikelnummer: 2.644-551.0

    Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit. 
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
    ¹⁾
    Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.
    ²⁾
    Im Vergleich zur wahrgenommenen Lautstärke bei der Anwendung des Kärcher Standard-Flachstrahls. Der genaue Wert kann je nach verwendetem Gerät variieren.