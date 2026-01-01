EDI 4 Ersatz Scheibe | Kärcher

Mit der rotierenden Abtragsscheibe für den elektrischen Eiskratzer EDI 4 werden Autoscheiben schnell und komfortabel von Eis befreit. Der Austausch der Scheibe ist einfach und ohne Werkzeug im Handumdrehen möglich. Die neu entwickelte Abtragsscheibe besitzt 5 Klingen und arbeitet beim Enteisen um bis zu 4 dB(A) leiser als die bisherige Version.

Rotierende Abtragsscheibe mit stabilen Kunststoffklingen Die rotierende Abtragsscheibe aus schlagfestem Kunststoff entfernt selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben schnell und mühelos. Werkzeugloser Scheibenwechsel Die Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Reduzierung der Lautstärke Die neu entwickelte Abtragsscheibe reduziert die Lautstärke im Vergleich zur bisherigen Version mit 6 Klingen um bis zu 4 dB(A).