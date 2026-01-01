Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    EDI 4 Ersatz Scheibe | Kärcher

    Black circular disc with curved blades, central hole, and smooth surface, viewed from a low angle on a white background.

    EDI 4 Ersatz Scheibe

    Artikelnummer: 2.644-357.0

    Die rotierende Abtragsscheibe für den elektrischen Eiskratzer EDI 4 entfernt mit stabilen Kunststoffklingen selbst hartnäckige Vereisungen auf allen Autoscheiben.