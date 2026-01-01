Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.997-357.0Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
135 x 100 x 190
Gewicht (kg)
1
Farbe
gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete