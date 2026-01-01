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    Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | Kärcher

    Black Kärcher pressure control unit with gauge and reset button, featuring threaded connections and cable.

    Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung

    Artikelnummer: 6.997-357.0

    Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.