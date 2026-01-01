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    Ersatzakku | Kärcher

    White Kärcher 25.2V Li-Ion battery with black end cap, featuring green indicator and power text on the side.

    Ersatzakku

    Artikelnummer: 2.863-361.0

    Entspannt und gründlich staubsaugen: Dieser Ersatzakku bietet 50 Minuten Laufzeitplus für alle Akkusauger der Reihen VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line.