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    Ersatzakku | Kärcher

    Black Kärcher battery pack with a grey connector, isolated on a white background.

    Ersatzakku

    Artikelnummer: 2.863-362.0

    Mehr Laufzeit bei der Reinigung: Der Ersatzakku für alle Varianten des VC 4 Cordless myHome verlängert die Einsatzzeit ohne Zwischenladen um 30 Minuten.