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    Ersatzdüsen für T-Racer | Kärcher

    Two yellow Kärcher nozzles with black O-rings, one upright and one lying flat, on a white background.

    Ersatzdüsen für T-Racer

    Artikelnummer: 2.640-642.0

    Hochwertige, gelbe Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K6 und K7.