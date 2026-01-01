Ersatzdüsen für T-Racer | Kärcher

Hochwertige, gelbe Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K6 und K7 (T 300, T400).

Ersatzdüse Schneller und einfacher Austausch alter Düsen. Lange Haltbarkeit und hochwertige Qualität. Hochdruck - Flachstrahl Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen. Gute Flächenleistung - ideal für die Reinigung größerer Flächen. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.