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    Ersatzdüsen T-Racer | Kärcher

    Various Kärcher nozzles in yellow, green, and grey, with two metal U-shaped clips on a white background.

    Ersatzdüsen T-Racer

    Artikelnummer: 2.644-081.0

    Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für die Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind Düsen für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen.
    Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher-Händler.