Extra lange Fugendüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-307.0Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 41 x 41
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete