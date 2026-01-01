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    Extra lange Fugendüse | Kärcher

    Black Kärcher crevice nozzle with a narrow, elongated design on a white background.

    Extra lange Fugendüse

    Artikelnummer: 2.863-307.0

    Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.