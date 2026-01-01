FC 2-4 Steinwalze | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.863-331.0Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit der Steinwalze für den Hartbodenreiniger FC 2-4 gegen hartnäckige Verschmutzungen. Walze maschinenwaschbar bis 60 °C.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
180 x 60 x 60
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete