FC 2-4 Universalwalze | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-329.0Universalwalze für die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
180 x 60 x 60
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete