FC 2-4 Universalwalze | Kärcher

Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Hartbodenreiniger FC 2-4 ermöglicht die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Darüber hinaus eignet sich die Walze für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

100 % hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Besonders sauber Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.).