Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Feinfilter | Kärcher

    Two yellow Kärcher vacuum cleaner filters with white mesh, placed on a white background.

    Feinfilter

    Artikelnummer: 2.863-279.0

    Der Feinfilter bindet selbst feine Schmutzpartikel und sorgt so für eine optimale Schmutzaufnahme des RC 3.