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    Fine Filter | Kärcher

    White cylindrical filter with black top and bottom caps, featuring vertical pleats.

    Fine Filter

    Artikelnummer: 2.863-380.0

    Für saubere Luft und eine lang anhaltend starke Leistung Ihres Akkusaugers: filtert feinste Partikel aus der Luft und schützt den Motor.