Fine Filter | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.863-380.0Für saubere Luft und eine lang anhaltend starke Leistung Ihres Akkusaugers: filtert feinste Partikel aus der Luft und schützt den Motor.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
50 x 50 x 119
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1