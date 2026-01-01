Fensterdüse Comfort | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-336.0Mit der Fensterdüse Comfort können dank der langen, flexiblen Lippe auch schwer zugängliche Fensterflächen einfach und gründlich gereinigt werden. Für ein sauber glänzendes Ergebnis.
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
140 x 225 x 43
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete