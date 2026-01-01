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    Fensterdüse Comfort | Kärcher

    Kärcher window vac attachment with black handle and yellow blade, isolated on white background.

    Fensterdüse Comfort

    Artikelnummer: 2.863-336.0

    Mit der Fensterdüse Comfort können dank der langen, flexiblen Lippe auch schwer zugängliche Fensterflächen einfach und gründlich gereinigt werden. Für ein sauber glänzendes Ergebnis.